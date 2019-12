“Quattro passi ‘nte stritti di Pozzo di Gotto”, il 29 dicembre l’iniziativa del Network Culturale

Il Network delle Associazioni Culturali ha organizzato sabato 29 dicembre 2019 una passaggiata sociale e culturale dal titolo “Quattro passi ‘nte stritti di Pozzo di Gotto”. L’appuntamento è fissato alle 18 in via Teatro Vecchio angolo Salita del Carmine.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di recuperare le “memorie del luogo”, di riscoprire storie peculiari, tradizioni natalizie e di far conoscere i beni culturali del quartiere, grazie alle “visite guidate” della Genius Loci e della Pro Loco Manganaro. La passeggiata avrà anche una finalità sociale, con uno scambio di auguri per l’anno che verrà, che vada oltre al semplice messaggio sui canali social.

La passeggiata si svolgerà in alcuni vicoli caratteristici nel centro storico di Pozzo di Gotto. Nell’iniziativa hanno collaborato il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la Parrocchia di Santa Maria Assunta e gli abitanti dei vicoli Pozzo dei Goti e di Teatro Vecchio. Saranno presenti anche tutte le associazioni facenti parte del Network: Fidapa, Pro Loco Manganaro, Fumettomania, Corda Fratres, Mutamenti Liberi, Associazione Ettore Petrolini, Genius Loci, Ars Vivendi, “Nino Pino Balotta” e i musei cittadini Jalari, Cassata, Epicentro.

Il percorso sarà allietato dal suono natalizio di zampogne e da degustazioni di pane caldo e “sfinci”, dalla presenza di vecchie botti di vino e di “cesti e panari” che scenderanno dai balconi, da “conche” ardenti per riscaldarsi e da “cone natalizie”, antico elemento decorativo per eccellenza del periodo natalizio. Per tutto questo, il Network culturale ringrazia anticipatamente le famiglie Barchitta, Mandanici, Ingegneri, Squaddara, Perdichizzi, Cutropia, De Francesco, “u papinu” ed Enrico Munafò per la presenza della sua “A LAPA CHI RUSTI”.