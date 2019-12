Barcellona chiede lo stato di calamità: riaperta al transito la litoranea tra Barcellona e Terme Vigliatore

Il lavoro di bonifica degli operai della Città Metropolitana di Messina e dell’ESA di Barcellona si è concluso ed è stato riaperto al traffico il tratto di litoranea tra contrada Cantoni e contrada Maceo, attraversando il ponte sul Patrì. L’assessore Angelo Paride Pino, che ha seguito le operazioni di messa in sicurezza della zona, raccomanda agli automobilisti in transito di procedere con prudenza.

Il Comune di Barcellona, a firma del sindaco Roberto Materia, ha intanto inoltrato alla Regione la richiesta per la stato di emergenza e di calamità naturale, così come sollecitato anche dal sottosegretario Alessio Villarosa. Se la Regione dovesse accogliere la richiesta dei comuni, così come verisimile, il Governo nazionale potrebbe disporre anche lo stato di calamità nazionale, con l’assegnazione di risorse per i primi interventi di messa in sicurezza del litorale.

https://24live.it/wp-content/uploads/2019/12/RICHIESTA-DICHIARAZIONE-STATO-EMERGENZA.pdf

https://24live.it/wp-content/uploads/2019/12/RICHIESTA-STATO-DI-CALAMITA-NATURALE.pdf