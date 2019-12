Si rinnova il successo del coinvolgente concerto di Natale dell’IC B. Genovese

L’Inno alla Gioia, quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven, ha aperto il concerto di Natale dell’orchestra dell’Indirizzo musicale dell’I.C. “Bastiano Genovese”. La musica ha riempito l’aula magna dell’istituto di via Immacolata, con l’intento raggiunto di trasmettere agli spettattori il messaggio di fratellanza e ricordare al pubblico l’essenza del motto dell’Unione Europea: Uniti nella diversità.

Dopo il benvenuto al pubblico del prof. Santino Raimondo, ha preso la parola la dirigente dell’istituto Francesca Canale che, nel porgere gli auguri alla comunità educante, ha ricordato che “Natale è autentica occasione di rinascita dei valori”.

L’orchestra diretta dalla Prof. Nada Gitto ha eseguito una carrellata di brani natalizi della tradizione iberica, gallese e statunitense, alternati ad arrangiamenti con composizioni sinfoniche per l’organico strumentale scolastico. I canti sono stati eseguiti dal Coro formato dai giovanissimi musicisti della prima classe ad indirizzo musicale e dagli alunni delle classi quinte dell’Istituto. La formazione corale è stata curata dalle insegnanti Antonia Rossello e Mariangela Milone.

Ospite dell’orchestra è stato un aerofono popolare, con la zampogna a paro, del musicista Antonio Putzu, musicologo e docente che ha curato l’arrangiamento del brano della tradizione musicale orale siciliana per orchestra scolastica e zampogna. Momenti di intensa emozione hanno toccato il pubblico che ha avuto modo di fruire di una tradizione viva attraverso la reinterpretazione in chiave moderna della Tarantella e l’inserimento degli strumenti agropastorali in un organico orchestrale. Si è trattato di un esperimento armonico che ha dato vita ad un’interessante resa musicale. Il M° Putzu ha inoltre duettato, utilizzando il friscaletto, con l’altro ospite della serata, il Prof. Pierfrancesco Mucari che ha eseguito improvvisazioni su marranzano.

Un plauso convinto della sala è stato tributato all’opera certosina dei docenti Antonio Cicivelli (violino), Daria Grillo (Flauto), MariaGrazia Caffarelli (Chitarra), Nada Gitto ed Alba Sofia (Pianoforte), Oliviero Lopes e Giacomo Popolo (Musica), che, attraverso la quotidiana dedizione, formano, seguono, sensibilizzano e trasmettono un’arte ai giovani musicisti perché divengano donne e uomini migliori.