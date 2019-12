Danni per il vento e le mareggiate, colpito tutto il litorale tirrenico

La chiusura del tratto della litoranea tra Barcellona e Terme Vigliatore è solo una della conseguenze dei danni registrati lungo la costa tirrenica della provincia di Messina. Sono eloquenti le immagini delle condizioni in cui trova la strada in contrada Cantoni, nel tratto della reggia trazzera, ripristinata alcuni anni fa per riaprire il transito del ponte sul torrente Patrì. L’ordinanza della Polizia Municipale dovrà essere applicata dagli operai della Città Metropolita di Messina, l’ex Provincia, che ha la competenza sull’intera strada lungomare tra Milazzo e Portorosa.







I volontari della Protezione civile di Barcellona del Club Radio Cb hanno effettuato un monitoriggio su tutto il territorio comunale, riscontrando le cadute di alcuni pali della luce e di un pannello pubblicitario, nei pressi del casello autostradale di Barcellona, ma anche la situazione di pericolo sul tratto della passeggiata a mare nella zona Spinesante, con le onde e la sabbia che hanno raggiunto la sede stradale.











In provincia si sono registrati problemi lunga la linea ferrata tra Sant’Agata di Militello e Milazzo, con notevoli ridarti in molti convogli regionali. Lo stato di calamità è stato richiesto anche nella isole Eolie, soprattutto a Lipari, dove il mare ha seriamente danneggiato la frazione di Acquacalda. I consiglieri comunali del gruppo Moderati per Calderone hanno infatti invitato il Sindaco di Lipari a richiedere il provvedimento insieme a contributi urgenti e straordinari per fronteggiare l’emergenza verificatasi a seguito delle mareggiate delle ultime ore nella frazione di Acquacalda.