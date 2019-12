Vox Italia, anche a Barcellona la campagna uscITA

È stato allestito anche a Barcellona il gazebo informativo per campagna “usciITA” lanciata dal movimento Vox Italia. All’esterno del Parco Maggiore La Rosa erano presenti i rappresentanti locali, Francesca Fugazzotto, Giuseppe Crisafulli e Tonino Scarpaci, coadiuvati dai rappresentanti del movimento giovanile Francesco Puliafito, Francesco Caruso e Simone Caliri. Con loro c’erano anche l’Avv. Giuseppe Sottile (segretario nazionale), l’Avv. Mario Coppolino (dirigente nazionale) e l’Avv. Carmen Bruno (responsabile dei circoli).



La campagna di Vox Italia in 30 piazze italiane – da Genova a Palermo, passando per Milano e Roma – era finalizzato alla divulgazione un pieghevole di otto facciate realizzato da un gruppo di economisti italiani neo-Keynesiani MMT (Modern Monethary theory) con i disegni del bravissimo Mario Improta (il vignettista Marione ex M5S, ora dirigente nazionale di Vox Italia).

I militanti di Vox Italia, consegnando il pieghevole, insieme ad un depliant di presentazione del Movimento Politico, hanno spiegato alle tantissime persone che manifestavano interesse che uscire dall’euro, la moneta unica che sta affamando i popoli europei a beneficio esclusivo delle banche di affari e della grande finanza speculativa, non solo é possibile ma é l’unica via percorribile per superare questa crisi economica e valoriate che appare sempre più buia e irreversibile e che sta provocando di fatto centinaia di morti a causa dell’Austerity (vedi i 700 bambini morti in Grecia per mancanza di cure e farmaci adeguati).

Grandissima soddisfazione per gli organizzatori e per tutti i militanti che hanno sfidato le condizioni meteo, in alcuni casi proibitive.