Scontro tra due auto sul ponte Longano, feriti i due conducenti

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio all’incrocio tra via Kennedy e la copertura del torrente Longano. Sono state coinvolte due auto, una Toyota, che percorreva il ponte in direzione monte-mare, e una Smart, che viaggiava sulla via Kennedy. Nell’impatto violento la Toyota si è appoggia su un fianco, ruotando su se stessa, mentre la Smart ha concluso la sua corsa sulla carreggiata opposta della copertura del torrente Longano. Entrambi i conducenti sono stati traspotati dalle ambulanze del 118 ed hanno riportato ferite e trauma, ma non sono i pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, supportata da una pattuglia dei Carabinieri e da una dei Vigili del Fuoco, chiamati per mettere in sicurazza la Toyota per il rischio scongiurato di una perdita di gasolio.