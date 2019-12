Oliveri, oggi sarà aperta la vera Casa di Babbo Natale

Oggi pomeriggio alle 17:30 sarà aperta al pubblico la casa di Babbo Natale ad Oliveri, con la presenza di tre cantastorie e di una magica atmosfera. L’allestimento è come ogni anno del sig. Pensabene che scrive una bella pagina del Natale Oliverese. Ogni anno inizia a lavorare ad Ottobre con buona pazienza ed un pizzico di follia per addobbare la sua casa in vista del periodo Natalizio. Per farlo deve sistemare più di 70000 lampadine e deve arrampicarsi ai balconi, che sale e scende dalle finestre, con un lavoro davvero immano, ma la determinazione e la passione di quest’uomo va oltre ogni ostacolo e malgrado l’età nella carta d’identità scrive “anziano” lui di fronte a tutto ciò si sente solo un ragazzino.

L’Amministrazione comunale due settimane fa lo ha convocato in Comune, per proporgli di aprire le porte di casa sua alla gente, divenendo a tutti gli effetti patrimonio dell’intera comunità. Il sig. Pensabene non ha avuto dubbi, e con l’emozione addosso di chi non aspettava altro ha detto di sì al sindaco Francesco Iarrera.

“Crediamo che la politica – afferma l’assessore al turismo e allo spettacolo Francesco Scardino – dovrebbe interpretare ideali e colmare il divario tra sogno e realtà ed è per questo motivo che da mesi lavoriamo tutti insieme per ritrovare quel senso di appartenenza che tanto abbiamo desiderato. Ogni giorno cerchiamo di ricostruirci una storia e di provare ad attaccare i pezzi mancanti, ripercorrendo il passato ma nello stesso tempo proiettati dritti al futuro. Il sig. Pensabene ci ha insegnato che i sogni sono l’unica risposta di fronte a un futuro così incerto e quindi meritava attenzione, era doveroso da parte nostra premiare la passione di quest’uomo che da anni da “luce” nel vero senso della parola al nostro amato paese”.