Domenica 29 dicembre “I Piccoli cantori” festeggiano i 20 anni dalla fondazione

Sono trascorsi 20 anni dalla prima esibizione pubblica del coro di Piccoli Cantori. Per festeggiare questo importante passaggio della storia della corale, guidata con passione dal m° Salvina Miano, domenica 29 dicembre 2019 alle 18.00 è stata organizzata una serata celebrativa a ingresso gratuito presso il Teatro “Vittorio Currò” di Barcellona Pozzo di Gotto. “Sarà un’occasione – si legge in una nota dell’associazione – per condividere questo momento significativo con la città e con tutti coloro che hanno contribuito negli anni alla crescita dell’Associazione: ex coristi, docenti, amici, sostenitori parteciperanno ad una serata che è, prima di ogni cosa, una festa”.

La data non è casuale perchè proprio il 29 dicembre 1999 il coro si è esibito nel primo concerto ufficiale, senza ipotizzare allora la lunga serie di successi nazionali e internazionali conseguiti. I Piccoli Cantori, di recente coinvolti nella registrazione di un brano per il film di Antonio Albanese, si è collocato ai vertici del panorama corale e l’evento consentirà di ripercorrere la storia del coro attraverso la musica, le parole, le immagini di chi ha lasciato traccia nella vita dei “Piccoli Cantori”, raccontando i venti anni di vita del coro, le esperienze, i successi, la crescita musicale e umana maturata insieme da centinaia di giovani coristi diretti da Salvina Miano.