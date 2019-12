Negozi aperti stasera a Barcellona per gli ultimi regali di Natale

Molti commercianti del centro di Barcellona Pozzo di Gotto hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale di lasciare aperti i propri negozi nell’ultimo week-end prima del Natale. A farsi promotrice dell’iniziativa è stata l’assessore comunale Angelita Pino, che ha coinvolto numerosi esercizi commerciali nel settore dell’abbigliamento, della gioielleria e della pelletteria di piazza Duomo, via Roma, via Umberto I e via Operai. I negozianti proporranno sconti per gli acquisti effettuati dalle 20 in poi.

Ecco l’elenco dettagliato dei negozi che resteranno aperti dopo le ore 20,00: