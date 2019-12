Gran Galà di Beneficenza a sostegno dei bambini che soffrono di malattie oncologiche

L’Amministrazione comunale di Barcellona ha organizzato una serata di beneficenza con una festa da ballo nel foyer del Teatro Mandanici. L’evento è in programma 26 dicembre a partire dalle 22,30 con la musica di dj Pippo Basile. Sarà allestito un buffet di dolci offerti da alcuni bar di Barcellona Pozzo di Gotto e i fondi racconti con il biglietto d’ingresso di 20 euro saranno destinate alle famiglie che hanno bambini malati oncologici, affetti da leucemie linfomi e quant’altro. “Abbiamo pensato – afferma l’assessore Angelita Pino – di sostenere le tante famiglie della città che stanno affrontando questa difficile battaglia e di cui abbiamo avuto segnalazione all’ufficio dei servizi sociali”. I biglietti si possano acquistare solo in prevendita presso il botteghino del teatro e sarà previsto l’ingresso a numero limitato in base alla capienza del foyer, intorno a 150 persone.