Barcellona, domani dalle 18.30 la maratona musicale del Mish Mash Festival all’ex pescheria di via Longo

L’associazione Mosaiso sta preparando l’edizione 2020 del Mish Mash Festival, dopo il grande successo della quarta edizione. In attesa di annunciare le novità della quinta edizione, nel periodo natalizia ha lanciato anche a Barcellona un evento musicale che mette in primo piano otto tra band siciliane che hanno risposto all’invito per la “Maratona Musicale”. L’appuntamento è fissato per domani presso l’ex Pescheria di Barcellona Pozzo di Gotto in via Longo a partire dalla 18.30.

La manifestazione, dopo il primo riscontro positivo dell’anno scorso, consiste in un vero e proprio contest musicale a cui parteciperanno otto tra band ed artisti siciliani, accuratamente selezionati dalla direzione artistica del Festival tra le numerosissime richieste di partecipazione pervenute. Sarà dunque non solo la musica ma anche il pubblico grande protagonista, che avrà la possibilità di decretare, per mezzo del proprio voto, il vincitore del contest: in palio l’occasione di esibirsi su uno dei palchi del Mish Mash Festival, già calcati da artisti prestigiosi quali Calcutta, Carl Brave e Nada. Scopo della manifestazione però non sarà esclusivamente quello di andare a porre il primo tassello della prossima attesissima line-up targata 2020: “Uno dei motivi principali per cui ci teniamo a questo evento – spiega la presidente Lucrezia Muscianisi – è perchè abbiamo a cuore il nostro territorio. Al Mish Mash Festival si esibiscono artisti provenienti da tutta Italia, e speriamo presto anche internazionali; ci teniamo moltissimo però ad approfondire anche la scena musicale siciliana. Per mezzo della maratona musicale diamo la possibilità ad artisti locali di mettersi in mostra, e di questi almeno uno, il vincitore, sarà sicuro di suonare al Mish Mash Festival 2020”.