L’on. Galluzzo sottolinea la collaborazione istituzionale con il sindaco Materia

L’on. Pino Galluzzo, deputato regionale del gruppo Diventerà Bellissina, dopo le dichiarazioni del sindaco Roberto Materia, che non esclude l’ipotesi di una ricandidatura alle prossime elezioni comunali, chiarisce la sua posizione rispetto all’attuale Giunta comunale: “Nel rivolgere infiniti auguri al Sindaco Materia con tutto il mio cuore, riconosco in lui la coerenza di chi ha diritto, dopo un mandato di riproporsi al giudizio degli elettori, sebbene il mio parere sull’amministrazione in carica non è positivo e probabilmente non per responsabilità interamente sue. Nonostante tutto mi preme sottolineare come la collaborazione istituzionale tra noi ritengo che non sia mancata, nonostante sia stato sempre all’opposizione. Ricordo quando andammo insieme tutti e due dall’assessore alla salute Razza per capire come potevamo salvare l’ospedale, riuscendo nel nostro obiettivo. Ringrazio quindi il sindaco per il garbo istituzionale utilizzato nei suoi interventi nei miei confronti e ricambio allo stesso modo”.