Il Meetup Barcellona in movimento in piazza per l’evento M5S “Giocattoli in Movimento”

Gli attivisti del Meetup cittadino “Barcellona in MoVimento” porteranno in Piazza Duomo l’evento natalizio del M5S “Giocattoli in Movimento”. Sono due gli appuntamenti programmati per raccogliere giocattoli e libri usati, ma in buono stato, che potranno essere scambiati con quelli donati da altri bambini. Il primo è fissato per domani 21 dicembre dalle 11.30 alle 19.30, mentre il secondo si svolger il 6 gennaio 2020, dalle 10 alle 20. I giocattoli ed i libri che rimarranno a fine giornata saranno destinati poi ai meno fortunati in occasione delle festività natalizie.

Il testimonial nazionale dell’iniziativa del M5S è Alessandro Di Battista, che in un video sulla pagina Facebook del Meetup spiega lo scopo dell’evento.

I bambini potranno quindi riceveere e donare nello stesso tempo in un clima di festa di tutti.