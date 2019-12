I lavoratori Asu del Comune di Barcellona chiedono tempi certi per l’assunzione

Chiusa positivamente la vertenza dei lavoratori contrattisti di Palazzo Longano, con la firma dei contratti a tempo indeterminato per i 153 “nuovi” dipendenti, l’attenzione delle organizzazioni sindacali si concentra sul destino dei 44 lavoratori Asu. L’aula consiliare ieri ha ospitato un incontro tra il Sindacato UGL e l’Amministrazione Comunale, rappresentato dal vice sindaco Filippo Sottile.

Iano Iraci dell’UGL, nell’apprezzare l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dei lavoratori contrattisti dell’Ente pronti a firmare il contratto a tempo indeterminato, ha richiesto chiarimenti sulle procedure di selezione dei lavoratori Asu. C’è infatti attesa per conoscere l’esito della richiesta di finanziamento avanzata dall’amministrazione comunale riguardo il contributo quinquennale della Regione, il cui termine di scadenza sarebbe avvenuto il 31-12-2019 e che era condizione indispensabile al fine della stipula del contratto a tempo indeterminato.

Filippo Sottile, che ricopre anche la carica di assessore al personale, ha ribadito che il percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari è sempre stato tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale e non pone alcuna distinzione tra precari contrattisti e precari ASU, seppure sottoposti a procedure e a vincoli normativi differenti. “Assicuriamo il nostro impegno, del Sindaco e della intera amministrazione – ribadisce Sottile – per una soluzione definitiva alla situazione di incertezza e di precarietà che si trascina da oltre vent’anni”. In merito al finanziamento regionale il vice sindaco ha chiarito che la Regione Siciliana aveva richiesto la trasmissione di documentazione integrativa che gli uffici stanno immediatamente predisponendo e trasmettendo, con la precisazione che la stipula dei contratti potrà avvenire soltanto dopo il parere positivo della COSFEL. Proprio su questo argomento a conclusione dell’incontro è stato richiesto dalla UGL un incontro urgente dopo le festività natalizie per verificare gli atti necessari da inviare alla Commissione Ministeriale così da ottenere il parere entro Gennaio 2020.