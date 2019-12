Gli alunni di Barcellona hanno partecipato con entusiasmo alla 4^ tappa del progetto “In Gita in Città”

Oltre 100 alunni degli istituti comprensivi “Capuana”, “D’Alcontres”, “Militi” e “Foscolo” hanno partecipato con entusiamo alla quarta tappa del progetto “In Gita in Città”. L’evento è stato promosso dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, su iniziativa dell’Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione Angelita Pino, coadiuvata dall’esperto del sindaco Salvatore Scilipoti, nel ruolo di guida nelle visite del Santuario del Carmine, della storica Chiesa dei Cappuccini e del Cimitero Monumentale con le tombe dei barcellonesi illustri.

Il raduno dei partecipanti è stato davanti al sagrato del santuario del Carmine, dove gli alunni hanno potuto degustare una ricca colazione offerta gentilmente dal bar Black & White di San Francesco di Paola che è stato lo sponsor della manifestazione. A rendere particolare la colazione è stato anche il panorama dell’intera città, con lo sfondo del mare e delle isole Eolie. La gita è proseguita con la visita al Santuario del Carmine e quindi alla bellissima chiesa dei Cappuccini, con i suoi altari lignei e le preziose opere d’arte custodite al suo interno. Ultima tappa del tour cittadino è stata quella al cimitero monumentale, dove i ragazzi hanno potuto riconoscere molti barcellonesi illustri dei quali è stata minuziosamente illustrata la storia dall’esperto del sindaco Salvatore Scilipoti. Tra loro si ricordano il poeta Bartolo Cattafi, Giuseppe Cutroni Zodda, che costruì l’omonimo ospedale di Barcellona, il Generale Carmelo Scardino, il Barone Ignazio Romeo, che pur non essendo nato a Barcellona è qui sepolto ed a cui è intitolato l’ospedale di Patti, Vittorio Fazio Salvo, il senatore Carmelo Santalco (nativo di S. Marco D’Alunzio), il Maggiore Giuseppe La Rosa, il Dottor Gaetano Bavastrelli che morì durante i bombardamenti del 43 mentre curava i feriti, gli storici Nello Cassata e Filippo Rossitto, la sfortunata Graziella Recupero, il pittore Nino Leotti, l’architetto Giuseppe Cavallaro, Nino Pino Balotta ed il regista Michele Stilo.

Gli alunni hanno dimostrato grande interesse nell’ascoltare la storia di tutti questi illustri concittadini che si sono distinti nei più svariati campi ed alcuni docenti hanno anche chiesto di dedicare un’altra gita esclusivamente a questo luogo così ricco di storia ed arte. Scilipoti ha poi descritto a proposito di arte, le stupende cappelle nobiliari in stile liberty e di alcuni importanti artisti come Turillo Sindoni che hanno realizzato alcuni dei monumenti funerari.

“L’Amministrazione – sottolinea l’assessore Angelita Pino – con la scelta innovativa e coraggiosa di far visitare il cimitero agli studenti, ha voluto far si che essi vedessero questo luogo sotto una nuova luce, ponendo le basi affinché lo stesso, che è considerato tra i più belli d’Italia, possa costituire una meta culturale come già avviene in altre grandi ed importanti città. Sono soddisfatta per la buona riuscita della manifestazione e ringrazio per la partecipazione i dirigenti scolastici e gli accompagnatori degli istituti comprensivi “Capuana”, “D’Alcontres”, “Militi” e “Foscolo”, lo staff ed il proprietario del bar Black & White, l’Arcipretura di Santa Maria Assunta ed coloro che hanno aperto la chiesa dei Cappuccini per la visita”.

L’assessore Pino ha annunciato che, a breve, ci sarà una quinta tappa di questa bella iniziativa, che porterà gli alunni a visitare il Museo Cassata ed un’antichissima masseria nelle vicinanze dello stesso.