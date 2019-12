Furnari, stabilizzati i sei lavoratori Asu del Comune

Si conclude oggi il ciclo delle stabilizzazioni negli uffici del Comune di Furnari. Alla presenza delle organizzazioni sindacali, sono stati sottoscritti i sei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale ASU. Il percorso di stabilizzazione era stato avviato dal Sindaco Maurizio Crimi lo scorso 19 luglio, con la sottoscrizione dei 21 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato da parte dei dipendenti contrattisti, interessati dalla procedura di stabilizzazione. Oltre al sindaco ed al vice sindaco Salvatore Chiofalo, erano presenti Pierdomenico Imbesi, delegato provinciale ALE-UGL e responsabili regionali dello stesso sindacato Vito Sardo e Mario Mingrino, in rappresentanza dell’Associazione ASU Sicilia.

“Si tratta di una vicenda professionale e umana – afferma Crimi – che ha investito i lavoratori del Comune di Furnarie e che da un ventennio hanno sofferto la precarietà del loro contratto di lavoro. Finalmente, oggi, questa insicurezza professionale è stata definitivamente debellata con la trasformazione del loro contratto lavorativo da determinato a indeterminato”.

L’amministrazione Crimi non nasconde le soddisfazione per avere raggiunto un obiettivo del programma elettorale, dando dignità ai diritti di tutti i lavoratori che in questa data epocale hanno chiuso in meglio un capitolo travagliato della loro esperienza lavorativa.

I sei lavoratori stabilizzati con il delegato provinciale ALE-UGL Pierdomenico Imbesi (il terzo da destra)

Nei prossimi mesi sarà avviata la procedura d’integrazione delle ore lavorative fino alle 30 settimanali, consentendo anche a questa trance di dipendenti di potere svolgere al meglio i servizi a favore della comunità furnarese.