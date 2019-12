24liveSchool, un albero per Telethon

Il Natale è una festività molto bella e attesa da tutti. Durante questa festa tutte le città si addobbano con luci colorate, si sentono i canti di Natale per le strade, si comprano i pandori e i panettoni e, soprattutto, si sta in famiglia e si scartano i regali. Infatti noi ragazzi la definiamo “la festa dei regali”.

Ma il Natale è molto di più e ha un grande valore spirituale. Per noi cristiani è la festa che ci ricorda che Cristo è nato per salvarci e per portare nel mondo la speranza. Quindi anche noi, oltre ai regali, a Natale dobbiamo pensare anche a far nascere la speranza in noi e nelle persone meno fortunate di noi: quelli che non hanno casa, che non hanno da mangiare, che non possono stare in famiglia e che non hanno neanche regali da scartare sotto l’albero.

Quest’anno come tutti gli anni, la nostra scuola, l’Istituto Comprensivo “Capuana”, dedica un spazio particolare alla solidarietà. Infatti nei locali della scuola primaria Capuana, da giorno 16 al 19 dicembre è stato allestito un coloratissimo mercatino di Natale, intitolato “Un albero per Telethon”.

Tutti noi alunni dell’Istituto, sotto l’attenta guida dei nostri infaticabili insegnanti, abbiamo creato dei piccoli alberi di Natale fatti con vari materiali come feltro, panno lenci, carta, conchiglie, legno e anche polistirolo. Poi, durante le ore scolastiche, siamo andati a visitare questo mercatino e, donando una piccola cifra, abbiamo comprato i nostri manufatti. Molti altri oggetti invece sono stati acquistati durante il pomeriggio da persone che sono andate a visitare il mercatino. Tutto il ricavato è andato in beneficienza alla Fondazione Telethon, un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che si occupa della ricerca per combattere le malattie genetiche rare.

Partecipare a queste attività solidali ci fa riscoprire il vero significato del Natale che non è ricevere regali ma essere noi stessi dono per gli altri in modo che tutti passino delle buone feste.

Marco OLIVIERI

III B IC Capuana – Scuola Media “G. Verga”