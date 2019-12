24liveSchool, in gita in città sulle colline di Barcellona

Lo scorso 28 Ottobre 2019 una rappresentanza di alcune scuole cittadine ha partecipato ad una gita nella nostra città di Barcellona Pozzo di Gotto. L’escursione si è svolta in due momenti: prima abbiamo visitato il sito in cui si trovano la Grotta e il Tempio di Santa Venera, la cui storia mi ha incuriosito particolarmente. La seconda visita è stata ancora più interessante, perché nel Parco Museo Jalari abbiamo avuto la possibilità di scoprire gli antichi mestieri e le botteghe degli artigiani, che molti bambini della mia età non hanno mai visto. Questa esperienza mi ha molto affascinato, anche grazie alle spiegazioni che i nostri accompagnatori, i professori e l’Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione, ci hanno fornito.

Molto interessanti sono state anche le spiegazioni delle guide che ci hanno affiancato in entrambi i momenti. Il bilancio di questa esperienza è stato per me molto positivo, perché mi ha fatto capire che tutte le città hanno una storia: molte volte infatti si pensa di conoscere la propria terra, mentre ci sono molte cose interessanti che non abbiamo mai visto e conosciuto. Per questo motivo, consiglio a tutti quelli che avranno la possibilità, di vivere questa meravigliosa esperienza.

La grotta di Santa Venera

La grotta di Santa Venera sorge dietro il tempio dedicato alla Santa, che secondo la leggenda è nata e cresciuta in questo territorio. Sin dall’antichità la caverna è stata utilizzata come luogo di preghiera, una vera e propria chiesa rupestre a pianta trilobata, che richiama il modello bizantino. E’ presente un altare in pietra, dove era posto il ritratto della Santa su ardesia con una scritta in latino riportante la data del martirio: 26 Luglio 920. Nel 1970, durante alcuni scavi all’interno, furono rinvenuti frammenti di ceramica, resti di pavimenti in argilla e un’acquasantiera del XII secolo. Ciò dimostra che il luogo è stato certamente utilizzato e trasformato nei secoli. Nella grotta, inoltre, si aprono anche alcuni cunicoli franati e difficilmente esplorabili. Nelle vicinanze sono presenti degli antichi edifici con una torretta, la cui costruzione si è stratificata nei secoli. Si pensa che per qualche periodo siano stati adibiti a conventi per i monaci basiliani.

Il tempio di Santa Venera

Il tempio dedicato a Santa Venera è una antica costruzione che si trova nel territorio barcellonese, legata alla presenza nel passato dei monaci basiliani. E’ stato costruito davanti ad una grotta naturale ed ha una pianta quadrata, sormontata da un’alta cupola ottagonale impostata su nicchie angolari.

L’epoca di edificazione è controversa. E’ certo che la grotta, come luogo di culto, quindi chiesa rupestre dedicata a Santa Venera, facesse parte del Monastero di Gala, in quanto è citata nel Diploma di Adelasia, con il quale si dispose la ricostruzione dello stesso Monastero.

Secondo lo storico Filippo Rossitto, il tempio fu costruito nel 1718 dalla famiglia Gregorio, ma questa teoria non è condivisa da altri storici, per i quali probabilmente questa famiglia fece solo realizzare il portale d’ingresso, il cui stile è completamente diverso da tutto il resto.

E’ possibile invece che si tratti di una costruzione originale di epoca bizantina-normanna e la data del 1718 sia da riferire alla sola realizzazione del portale in pietra da taglio, arricchito dalle statue di santa Venera e dei santi Pietro e Paolo, dello scultore Paulu Greco, e dallo stemma dei Basiliani.

Il parco museo Jalari

Il Parco Museo Jalari si estende su una superficie di 35 ettari. Ideato dalle famiglie Pietrini e Giorgianni, si sviluppa sui pendii dei Monti Peloritani, nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto a pochi chilometri dal centro. Il Parco offre ai visitatori 15.000 reperti collocati in 42 botteghe artigiane, ricostruite con minuziosa attenzione, tanto da riprodurre l’atmosfera dei tempi passati.

Le sculture e le fontane lungo i viali, opere del defunto Mariano Pietrini, sono realizzate in pietra, quella “pietra luccicante” jalari, appunto, che dà il nome al luogo. Queste opere rappresentano personaggi storici, mitologici e leggendari, in un percorso suggestivo in cui si inseriscono le architetture realizzate da Salvatore Pietrini, che ripercorrono la storia delle dominazioni della Sicilia, con le cupole tondeggianti, le colonne greche e le merlature dei castelli normanni. I viali, immersi nel verde, hanno nomi suggestivi come il Viale della Confusione, quello dei Sogni, l’Amore, il Dolore, la Riflessione che, con la Chiesetta Arcaica, il Giardino delle Muse, la Terrazza sull’Infinito ed il profumo dei roseti della Piazza degli Aromi e Sapori, costituiscono un’ideale cammino alla riscoperta di se stessi e delle proprie radici.

Nel Parco si trovano inoltre il bioagriturismo, dove è possibile pernottare e degustare i piatti tipici della cucina siciliana, e un centro congressuale.

Molte le manifestazioni organizzate ogni anno al Parco Museo Jalari, tra queste il Festival Cinematografico “Jalari in Corto”.

Molto suggestiva è la Festa della Vendemmia, con musica, danze, degustazioni e pigiatura dell’uva, in programma alla fine di settembre, che segue di qualche settimana il raduno annuale di espressione artistiche, in programma nel mese di agosto.

Marco Bongiovanni

Classe 2ªD IC Bastiano Genovese