24liveSchool. Gli agrumi: una valida risorsa per il futuro

Per la nostra città da sempre gli agrumi, in particolare le arance, sono stati una grande risorsa e fonte di ricchezza, ancora oggi in città e nel circondario operano alcune aziende di derivati agrumari (frutta candita, spremute per le aziende del nord Europa), inoltre, gli agrumi vengono coltivati e venduti come piante ornamentali (floricoltura). L’arancia e il suo seme sono stati per circa un secolo l’emblema della capacità imprenditoriale di diverse famiglie barcellonesi che, insieme agli operatori del settore bovario, assicuravano la floridezza dell’economia cittadina. Essa purtroppo è andata via via decadendo a partire dalla metà degli anni sessanta, oltre che per il mancato ricambio generazionale (i figli e i nipoti hanno preferito altre professioni), per la forte concorrenza straniera. Purtroppo la competizione di alcuni paesi esteri come Israele, Spagna e Tunisia è molto forte. L’agrumicoltura è un settore che può produrre benessere. Nel nostro territorio, infatti, non mancano gli imprenditori che si occupano del settore, manca però una industria solida e legata ad eguali servizi. Bisogna rimboccarsi le maniche, non si può pensare di abbandonare la nostra terra, catapultati in altre realtà sconosciute, con la convinzione di avere maggiori opportunità di lavoro.

Una possibile attività futura, nel settore degli agrumi è ancora auspicabile. Immaginiamo, per esempio, una cooperativa di ragazzi “avventurosi”, che avvalendosi degli incentivi statali ed europei, destinati al finanziamento dei giovani imprenditori, avviano un’azienda agrumicola mettendo a frutto l’esperienza e le indicazioni degli anziani del mestiere. Allo scopo di competere con quelle presenti sul mercato, è opportuno che gli “avventurosi”, tenendo conto del mutamento climatico, introducano nuove colture, per esempio quelle subtropicali; promuovano, altresì, la “ricoltivazione” degli agrumeti in stato di abbandono, collaborando con l’Istituto Sperimentale per la Agrumicoltura al fine di creare varietà diverse. Per la sopravvivenza dell’azienda, è fondamentale applicare nuove tecniche di coltivazione a basso costo e, soprattutto, a basso impatto ambientale. Il mercato europeo del settore è abbastanza sviluppato, pertanto, è essenziale che gli “avventurosi” per la promozione del prodotto si rivolgano ai paesi extraeuropei. Una marcia in più potrebbe, inoltre, derivare dalla realizzazione di un “artigianato ecologico”, ancora poco conosciuto, basato sulla lavorazione delle bucce di agrumi essiccate.

La conoscenza delle nostre tradizioni e la loro rivisitazione in chiave moderna, cioè rispondente alle nuove esigenze, potrà costituire il punto di partenza per “inventarsi il futuro” e l’entusiasmo, caratteristica della nostra generazione, farà il resto.

Venera Trovato

V sez.B – I.P.S.I.A “ENZO FERRARI” Barcellona P.G.