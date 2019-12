Premiati due giovani pittori per ricordare i 100 anni dalla nascita di Nino Leotti

La rassegna “Leotti 100”, dopo l’inaugurazione della mostra ancora aperta al pubblico nelle sale del Villino Liberty di via Roma, è entrata nel vivo con un convegno sulla figura del pittore barcellonese e con la premiazione di due giovani artisti che hanno partecipato al concorso indetto dalla famiglia Leotti.

L’iniziativa, organizzata dalla Città Metropolitana di Messina, con il contributo della Pro Loco Manganaro, si è svolta ieri sera nella sala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo i saluti affidati per i familiari del pittore al figlio Walter Leotti, per la Pro Loco “Manganaro” al vice presidente Salvatore Scilipoti e per Nuova Accademia della Scocca a Giuseppe Ruggeri assieme a Giuseppe Brancato, il convegno ha messo al centro la figura di Leotti, con una lunga e dettagliata storia sulla vita e sulle opere dell’artista, affidata a Virginia Buda e Angela Pipitò. L’incontro si è concluso con la proclamazione dei due vincitori da parte dello scultore Totuccio De Pasquale, presidente della commissione composta da Mauro Cappotto, Giampaolo Chillè, Filippo Minolfi, Mosè Previti e Giuseppe Ruggerio. La Borsa di studio messa in palio dalla famiglia Leotti è stata assegnata ex equo a Ilia Tedone e Giuseppe Siracusa. Prezioso per la riuscita delle celebrazioni è stato il contributo del critico d’arte Andrea Italiano, componente del direttivo della Pro Loco Manganaro. La mostra al Villino Liberty continuerà fino al 31 Dicembre.