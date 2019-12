L’Amministrazione comunale promuove il “giocattolo sospeso”

L’Amministrazione comunale, da domani 20 dicembre a martedì 24 dicembre 2019, lancia l’iniziativa del “Giocattolo sospeso” per realizzare una raccolta solidale di giocattoli e di libri per bambini da destinare alle famiglie in difficoltà.

Ad essa hanno aderito alcuni negozi presso i quali nei prossimi giorni sarà possibile acquistare giocattoli o libri, ciascuno secondo le proprie possibilità, da destinare a chi più ha bisogno. I negozi che hanno aderito sono:

“Le Joujou” giocattoli di Via Roma, 1

“Paperopoli” giocattoli di Via Kennedy, 142

“AR Libri” di Via Kennedy, 325

Libreria “L’Incanta Storie” di Via Garibaldi, 38

Libreria “Gutenberg” di Via C. De Trovato, 41 (ang. Via Roma)

Libreria “Mondadori Bookstore” di Via Umberto I 229.

“Chi per questo Natale intendesse fare qualcosa di concreto – si legge in una nota – per consegnare un attimo di gioia a bambini in condizione di disagio, potrà farlo semplicemente acquistando i regali che, nuovi e confezionati, saranno lasciati “in sospeso” presso i negozi prescelti per essere consegnati lunedì 6 gennaio 2020 ai beneficiari che saranno stati individuati dai Servizi Sociali del Comune tra le famiglie meno abbienti del territorio”.