Inaugurato il totem con il defibrillatore nella zona della vecchia stazione

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto e la PubbliEthical hanno inaugurato il primo totem con il defibrillatore semiautomatico, sistemato nella piazza antistante la vecchia stazione, al centro della movida barcellonese.

La predisposizione del defibrillatore è stata possibile grazie all’impegno economico degli imprenditori locali, che hanno aderito all’iniziativa della PubbliEthical. Insieme ai responsabili della società che ha organizzato l’iniziativa e coinvolto gli sponsor commerciali, era presente l’assessore Nino Munafò, che ha sottolineato l’importanza di poter avere un defibrillatore a disposizione per qualunque emergenza sanitaria. L’utilizzo è semplice perché basta seguire le indicazioni riportate sul totem e poi attendere che lo strumento in automatico entri in funzione solo nel caso in cui fosse necessario.

Un altro totem sarà allestito probabilmente in piazza Duomo, ma sono in corso le valutazioni per coprire al meglio le zone più frequentate della città.