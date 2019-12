Continuano le ricerche di Antonio Russo, “Chi l’ha visto?” apre nuovi scenari

Le ricerche del 78enne Antonio Russo, scomparso ormai da tre settimane dalla sua casa di Marchesana a Terme Vigliatore, non sono mai state interrotte e proseguono con il coordinamento del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed il supporto di volontari e Forze dell’Ordine del territorio.

Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?”, che sette giorni fa aveva raccolto le prime dichiarazione della moglie di Antonio Russo, sui momenti che hanno preceduto la sua scomparsa e sull’ultima telefonata dalla zona di Rodì Milici, in cui diceva di essere in difficoltà nel ritrovare la via di casa. Nella puntata di ieri la redazione del programma tv ha deciso di scavare nel passato della donna. La stessa infatti era stata coinvolto nella morte per avvelenamento da farmaci di due anziani di Adrano in provincia di Messina, dove lavorava come badante. Nel servizio, che ha aperto la puntata del 18 dicembre 2019 della trasmissione della Sciarelli, l’inviato ha chiesto spiegazioni sul quell’episodio, che alla conclusione del processo ha portato alla condanna a 14 anni della donna. Vi riproponiamo il servizio con le risposte della diretta interessata. Basta cliccare e andare al minuto 2’30”

https://www.raiplay.it/video/2019/12/chi-l-ha-visto-del-18122019-52a359d9-5fbe-4fb3-80d9-883dedec8628.html