Si costituisce il movimento politico “la Città dei Quartieri”, vicino alle posizioni dell’on. Galluzzo

Si è costituito il movimento La Città dei Quartieri, che prenderà parte alle prossime amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto. A coordinatore il movimento e la lista è Giuseppe Benvegna, già assessore comunale per conto MPA nella giunta di centrodestra con Sindaco Nania.

Il movimento è costituito altresì dal coordinamento composto dall’architetto Michele Anastasi e dall’ingegnere Biagio Calabró. Questo gruppo già per tre legislature con una propria lista ha portato la propria rappresentanza negli scranni del consiglio comunale. Per le prossime amministrative si è aperto un proficuo confronto con la coalizione di centrodestra ed un confronto importante per la costituzione di programmi e progetti per la nostra comunità lo abbiamo intrapreso con On. Pino Galluzzo, deputato di Diventerà Bellissima, che sostiene il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci. “Oggi più che mai – afferma Benvegna – i Comuni hanno la necessità di un supporto a livelli regionale, viste le numerose problematiche e le difficoltà nella quale versano le casse comunali. A coordinare i rapporti con i quartieri per conto del movimento sarà l’ex vicepresidente del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Carmelo Pirri, che avrà il compito di fare sintesi per meglio dare voce ai quartieri che da sempre nella nostra città rappresentano la ricchezza dei valori e che spesso in taluni casi vengono dimenticati”.