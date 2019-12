Nel cartellone natalizio di Barcellona anche il Capodanno in piazza Duomo

L’Amministrazione comunale di Barcellona, nonostante la crisi di liquidità delle casse di palazzo Longano, ha allestino un cartellone natalizie in cui la fanno da padrone le iniziative dei private, delle parrocchie e delle associazioni del territorio. Tanti sono i presepi viventi che saranno preparati in città, dalle quelle della suore di Maria Ausiliatrice nel quartiere Immacolata a quelli dalle parrocchie di Sant’Andrea, di San Rocco di Calderà, di Sant’Antonio di Padova e di Portosalvo. Per il Capodanno in piazza Duomo, con il contributo della Regione, è previsto il concerto della Banda della Notte e il dj set con Pippo Basile. Sono già stati aperti i mercatini di Natale in piazza San Sebastiano e in piazza Alfano ed sono previsti concerti, processione e eventi sportivi come dal seguente programma: