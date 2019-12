Le rape: una verdura miracolosa

E’ questo il periodo giusto per acquistare le rape o taddi, come in dialetto siciliano si usa dire.

Sono verdure dalle mille proprietà organolettiche e nutrizionali ricche di vitamine, in particolare la C, sali minerali e fibre. Se ben cucinate sono un toccasana per il nostro organismo.

Semplicemente lessate sono depurative grazie anche a quel po’ di amaro che contengono.

Per gli stomaci più forti sono una delizia cotte a crudo con olio evo, aglio, un pizzico di sale, peperoncino e una sfumata di buon vino rosso.

Così si possono gustare come contorno o come secondo, se vi rompiamo sopra qualche uovo fresco.

Come primo piatto provatele dopo averle lessate con una pasta corta mantecandole a fine cottura con un po’ di pecorino stagionato: sentirete che sapore.