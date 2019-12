Il Natale nei plessi scolastici di Fondaco Nuovo dell’IC Foscolo

I bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Fondaco nuovo festeggeranno il Natale con due appuntamenti, in cui non mancherà la solidarietà per i meno fortunati.

Gli alunni ed il personale della scuola primaria Don Milani di Fondaco nuovo, plesso dell’IC Foscolo, hanno allestito anche oggi il presepe vivente all’interno della scuola. La rappresentazione sarà aperta al pubblico dalla 17.30 e sarà avviata contemporaneamente una raccolta di prodotti alimentari per bambini piccoli, in collaborazione con la Casa di Francesco.

Nella scuola per l’infanzia di Fondaco nuovo, oggi e domani, è invece prevista la presenza di Babbo Natale dalle 17 alle 19.