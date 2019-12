Avviato l’ultimo passo per la stabilizzazione, entro il 31 dicembre la firma sui contratti

E’ stato avviato l’iter per la firma sui contratti dei 153 precari di Palazzo Longano, dopo il via libera della Cosfel alla richiesta di stabilizzazione avanzata dal Comune di Barcellona. Nella giornata di ggi sarà pubblicato il bando per l’adesione richiesta ai lavoratori, che rimarranno con lo stesso incarico e lo stesso monte ore, ma con la trasformazione del contratto da determinato ad indeterminato. Entro lunedì 23 dicembre dovranno presentare l’istanza così come predisposta dell’ufficio personale e dal 27 dicembre inizieranno le procedure di firma dei contratti, che si concluderanno entro il 31 dicembre. I 153 dipendenti, considerato il numero, non potranno sottoscrivere il contratto in un solo giorno, ma saranno suddivisi in due o tre giorni, completando comunque la procedura entro la fine dell’anno. La copertura economica sarà garantita dai fondi che dovranno essere trasferiti dalla Regione.

I dettagli sono stati comunicati ai diretti interessati nel corso di un’assemblea, tenuta nella sala del consiglio comunale, in cui sono intervenuti il sindaco Roberto Materia, il vice sindaco Filippo Sottile e il responsabile dell’ufficio personale Armando Sottile.