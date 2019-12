Ad Oliveri lanciata la campagna “Too Good To Go” contro lo spreco di alimenti

L’amministrazione comunale di Oliveri, con l’impegno diretto dell’assessore Rosa Alessandro, ha incontrato i commercianti del borgo marinaro, per proporre l’adesione ad un’iniziativa che può consentire di evitare lo spreco di alimenti ed anche un risparmio economico. “TOO GOOD TO GO” è un’app già utilizzata in tutto il mondo, che permette di vendere i prodotti alimentari rimasti o prossimi alla scadenza a prezzi molto bassi.

Questo sistema ha tre vantaggi:

non si butta cibo;

il commerciante (bar, supermercato, ristorante, rosticceria, panificio, ecc) potrà vendere le rimanenze di giornata e trarre così un profitto che non avrebbe avuto;

il consumatore può acquistare prodotti alimentari (confezionati, tavola calda, dolci, ecc) a prezzi incredibili.

Ad Olivere la proposta è stata accolta con favore dal FEEL CAFE’ ma a breve altri punti vendita sono pronti ad aderire all’iniziativa. Per sfruttare questa opportunità basta scarica subito l’app per IOS o Android, attraverso gli store dello smartphone.

Link iOS: https://apps.apple.com/it/app/too-good-to-go-no-allo-spreco/id1060683933

Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=it