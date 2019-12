Terme Vigliatore, due giornate di solidarietà

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco dottor Domenico Munafò, in collaborazione con lo SPRAR di Terme Vigliatore e con l’Associazione “Gianluca Quartodecimo vivere a colori”, considerato che il natale deve essere una festa per tutti e non solo per chi può, ha organizzato due manifestazioni. Sabato prossimo, 21 dicembre alle ore 12, presso l’Hotel “Il Gabbiano”, “pranzo solidale” organizzato dai ragazzi dello SPRAR e dal comune, dove parteciperanno sia gli assistiti dello SPRAR locale che i degenti del CTA di Terme Vigliatore(circa 65). Si pagherà una cifra simbolica di 10 €. Oltre a questi parteciperanno, su indicazione della locale parrocchia e dai servizi sociali, alcune famiglie che magari o vivono in solitario che hanno davvero bisogno di una giornata come questa. Ovviamente la manifestazione è aperta a tutti coloro che volessero condividere una giornata dal tema certamente attuale. Alle ore 12, padre Antonio Cortina benedirà i presenti e darà il via alla manifestazione.Ci sarà anche un intrattenimento musicale a sorpresa. I proprietari dell’Hotel “Il Gabbiano” hanno messo a disposizione la sala, la carne sarà fornita dalla macelleria Chillari, la Tesavia di Fabiano Prizzi offrirà i panettoni, il panificio Raimondo, il pane, i dolci saranno offerti dall’Associazione di Gianluca Quartodecimo ed il vino, invece, sarà offerto dal sindaco di Rodì, Eugenio Aliberti che oltre alla vita politica-amministrativa del suo comune, Venerdì 27, invece,sarà l’associazione “Gianluca Quartodecimo Vivere a a Colori”, ad organizzare la serata per festeggiare il primo anno di attività che li ha visti essere parte integrante e produttiva di iniziative sociali per il paese. La location sarà la Pizzeria-ristorante Manuja. L’intento degli organizzatori è quello di trascorrere una giornata di divertimento e di solidarietà. E’ previsto un giro pizza con antipasto di patatine e altro, e si pagherà 12 €. A fine pizzata, ci saranno giochi, quizzone, tombolone, asta di beneficienza e sorteggio di un cesto natalizio.. L’intento dell’associazione è raccogliere fondi per acquistare canestri “baskin da donarli al comune che potrà farne l’uso che vorrà “. I canestri baskin possono essere allocati nel campo di basket (misure standard) e verranno posizionati oltre a due canestri tradizionali, lateralmente trasversalmente al campo (sul perimetro a metà campo) con due aree semicircolari (con raggio di3 metri) suddivise in cinque settori. Il sindaco Munafò potrà, anche su richiesta di utilizzzo, potrà autorizzare anche un uso in piazze varie del comune o sul lungomare a Marchesana.

Due giornate quindi di solidarietà senza precedenti che adesso aspettano la sensibilità della gente comune per partecipare e nello stesso tempo per la giornata di sabato, di solidarizzare con chi ha davvero di bisogno e per venerdì 27, permettere all’Associazione “Gianluca Quartodecimo Vivere a Colori”, di intanto stare insieme divertendosi con tutto ciò che è in programma e poi contribuire allo scopo dell’acquisto dei due canestri “baskin” molto importanti per lo scopo cui sono stati realizzati.