Terme Vigliatore, Buglisi lascia la giunta Munafò: possibili altri movimenti

Una vera bomba in seno all’amministrazione di Terme Vigliatore, guidata dal sindaco Domenico Munafò. In mattinata l’assessore Santino Buglisi si è dimesso ed al suo posto è stato nominato assessore Nino Mandanici. La notizia era nell’aria e fa scalpore per due motivi: primo, per l’impegno profuso al servizio del paese si può dire 16 ore al giorno, a partire dalle 6,30. L’assessore Buglisi è stato sempre pronto ad affrontare e risolvere qualsiasi problema, senza mai tirarsi indietro. Nel suo libretto ha raccolto le segnalazioni dei cittadini cha affrontato e risolto al meglio della sue possibilità. Le dimissioni non sono state prese bene dalla comunità che conosce Buglisi per il suo modo di vivere la politica. Al suo posto, è il secondo motivo e questa è una vera bomba, entra Nino Mandanci il cui papà Pietro alle scorse elezioni era accanto ad Angelo Sottile che perse lo scontro con Munafò. Ma sono passati due anni tutto e come insegna la politica, tutto è possibile. Nino Mandanici è un giovane valente e rampante, di grande idee e con una certa esperienza politica in Forza Italia. La sua delega verrà comunicata in questi giorni, ma si prevede un rimpasto perchcè nei prossimi giorni un altro assessore potrebbe lasciare la casacca. Dovrebbe essere, secondo le voci di corridoio sempre ben informate, una donna, Anna Elisa Imbesi, che dovrebbe essere sostituito da un’altra donna indicata dal movimento “Cinquesei”. Per garantire la quota rosa in giunta dovrà necessariamente essere un’altra donna. Si fanno tanti nomi, ma forse è il caso di aspettare per non bruciarne la nomina.