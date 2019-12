Ricordati i 220 anni dalla nascita di Mandanici con una conferenza del prof. Trapani all’UTE di Barcellona

Il prof. Gino Trapani, presidente onorario dalla Pro Loco Manganaro, ha ricordato i 220 anni dalla nascita del musicista barcellonese Placido Mandanici con una conferenza tenuta presso la sala dell’Ute di Barcellona.

Insieme a Simone Cardullo, che ha studiato la vita dell’artista barcellonese, Trapani ha proposto alcuni libri che raccontano la storia di Mandanici. La prima biografia esaminata è stata proprio quella di Simone Cardullo, presente in sala, che ha affrontato soprattutto il rapporto di Mandanici con Barcellona, ricostrudendo l’albero genealogico posteriore alla morte del musicista avvenuta a Genova. Sono state poi ricordate le biografie di Gioacchino Bartolone e di Gioacchino Grasso, sulla vita di Mandanici, e il testo del m° Salvina Miano, che ha raccontato in parte la vicenda del teatro Mandanici ed affrontato anche la storia del compositore. Trapani ha poi ricordato un volume che ha avuto l’opportunità di consultare a Genova, in cui sono raccolte le biografie di tutti i musicisti sepolti nel cimitero Staglieno, sottolineando come Mandanici fosse stato apprezzato nel periodo in cui visse nel capoluogo ligure fino alla morte. “Mandanici – afferma Trapani – non è stato pienamente valorizzato perchè fu contemporaneo di compositori che fecero la storia della musica italiana, da Verdi a Bellini, fino a Donizetti con cui collaborò. Insieme alla passione per la musica, Mandanici non rinunciò mai al suo impegno sociale e ad esempio nel periodo milanese della sua vita partecipò anche alle cinque giornate di Milano, componendo uno dei canti utilizzati in battaglia”.