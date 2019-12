Quarta tappa per il progetto “In gita in città”, visita al Carmine, ai Cappuccini ed al cimitero monumentale

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ed in particolare l’Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione Angelita Pino, proporrà venerdì 20 dicembre la quarta tappa del progetto “In gita in città”. Nell’iniziativa saranno coinvolti oltre 100 studenti degli istituti comprensivi “Capuana”, “D’Alcontres”, “Foscolo” e “Militi”, che potranno apprezzare alcuni dei luoghi più suggestivi delle colline barcellonesi.

L’assessore Angelita Pino, coadiuvata dall’esperto del sindaco Salvatore Scilipoti, guiderà gli studenti in un percorso che avrà come prima tappa lo spiazzale antistante la cinquecentesca chiesa del Carmine, dove gli studenti potranno fare una colazione panoramica offerta dal bar Black & White di San Francesco di Paola, ammirando la splendida visuale della città e delle Eolie che rende questo luogo unico nel suo genere. Dopo la visita al santuario del Carmine, che custodisce il simulacro della veneratissima Madonna del Carmelo ed altre preziose opere d’arte, la comitiva si sposterà nella seicentesca chiesa dei Cappuccini, dove sono raccolte importanti raffigurazioni pittoriche e scultoree che la rendono un vero gioiello. L’ultima tappa della gita consentirà agli alunni di conoscere uno dei luogo più ricchi di testimonianze artistiche della città come il cimitero monumentale, opera dell’architetto Giuseppe Cavallaro che viene considerato tra i più belli d’Italia. Si potranno ammirare le preziose opere d’arte tra cui le splendide cappelle liberty, soffermandosi sulle sepolture dei barcellonesi illustri come il poeta Bartolo Cattafi, gli storici Filippo Rossitto e Nello Cassata, il pittore Nino Leotti ed il Maggiore Giuseppe La Rosa.

Gli studenti anche questa volta potranno essere Ciceroni per un giorno, approfondendo la storia dei luoghi visitati ed illustrandola durante la gita.

Nel ringraziare i dirigenti, gli accompagnatori e gli sponsor, l’assessore Angelita Pino ha annunciato che la quinta tappa della gita urbana sarà quella in cui si visiteranno il museo Cassata ed un’antica masseria.