L’I.I.S. “E.Medi” premiato al “Raccontami di eTwinning”

L’I.I.S. Medi di Barcellona P.G. è stato premiato nel corso del Seminario Regionale “Raccontami di eTwinning” seconda edizione, presso l’Istituto Superiore D’Alessandro a Bagheria, con targa sulle buone pratiche della Sicilia, davanti a d un pubblico costituito da dirigenti, docenti e studenti provenienti dalle varie parti dell’isola.

eTwinning è una community europea di oltre 700,000 iscritti che dal 2005 ad oggi ha innovato la didattica in Europa grazie ai gemellaggi virtuali, l’uso delle nuove tecnologie e le occasioni di sviluppo professionale per i docenti. Il Progetto premiato è “Living Values”, già insignito del Quality Label sia nazionale sia europeo, realizzato dalla classe 3A del Liceo Scientifico nello scorso anno scolastico.

“In collaborazione con Turchia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Ucraina, Armenia, Moldavia ed Azerbaijan- precisa la referente del progetto nonché ambasciatrice eTwinning, Maria Anversa Grasso-attraverso il confronto tra culture e tradizioni diverse è emerso un intento comune: l’educazione ai valori universali come la pace, la solidarietà, il comportamento responsabile a scuola, a casa e nei confronti dell’ambiente”.

“Il progetto è stato interessante sia per le tematiche sia per i diversi strumenti digitali che abbiamo usato per realizzare i prodotti finali- hanno aggiunto i due alunni del Liceo Scientifico intervenuti a Bagheria in rappresentanza della classe, Antonino Presti e Joele Raccuia -dai loghi ai banner ai risultati collaborativi quali il calendario, il sito web, l’ebook e la canzone “Imagine” sul tema della pace cantata dalle delegazioni delle varie scuole partner e poi assemblata in un unico video”. Alcuni risultati del progetto “Living Values” sono stati esibiti in uno stand espositivo allestito nei corridoi della scuola ospitante di Bagheria.