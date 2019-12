Il PRI di Barcellona invita al dialogo per un Centrodestra unito nei programmi

Il PRI di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso il portavoce Andrea Italiano, ribadisce l’apertura al dialogo per costruire una coalizione di Centrodestra unito nei programmi per la crescita della città.

“Grazie alla natura federalista del partito, il Pri di Barcellona – afferma Italiano – ribadisce la sua posizione per le prossime amministrative. Saremo in seno di una coalizione di Centro-Destra, unita e programmatica, di dialogo e di apertura. Pertanto invitiamo tutti quanti si riconoscano in questo ambito ad intavolare quanto prima un discorso di regole e programmi, grazie al quale dare alla nostra Città una serie di risposte che da tanto attende”.